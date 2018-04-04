Нарышкин заявил о росте конфронтации между Россией и странами НАТО

Массовая высылка сотрудников российских дипломатических миссий по надуманному поводу свидетельствует о резко выросшем уровне напряженности в мире. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Нарышкин с сожалением констатировал, что уровень конфронтации между государствами НАТО и Российской Федерацией возрос. Предлог для высылки дипломатов был не только надуманным, но и спровоцированным.

«Недавняя массовая высылка российских дипломатов из США и ряда стран-сателлитов под абсолютно надуманным и, более того, спровоцированным предлогом, без оглядки на нормы международного права – печальное тому подтверждение», – сказал глава СВР РФ.

При этом Сергей Нарышкин подчеркнул, что не существует объективных причин для роста уровня конфронтации между Россией и Западом. Очевидно, что идеологическое противостояние между Востоком и Западом давно сошло на нет в силу глобализации.

«Казалось бы, объективных причин для обострения отношений не существует. Холодная война давно закончилась», – сказал Нарышкин.

В столице России 4–5 апреля проходит VII Московская конференция по международной безопасности. Для участия в ней прибыли более 850 гостей, среди них – министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран.