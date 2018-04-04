Россия получила ответы ОЗХО по «делу Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предоставила Москве данные по «делу Скрипаля». Их уже изучают. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя постпредства РФ при ОЗХО.

«Да, мы получили ответы... Они изучаются», – цитирует агентство собеседника.

При этом представитель постпредства РФ при организации отметил, что по существу ОЗХО ответила лишь на один вопрос.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Их нашли на скамейке возле одного из торговых центров в бессознательном состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к отравлению шпиона и его дочери и пообещала усилить давление на РФ.

По словам главы британского Кабмина, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок». При этом доказательств, подтверждающих теорию о причастности РФ к данному делу, Лондон не предоставил.

Позже глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств отравления Сергея и Юлии Скрипаль веществом из России. При этом этом он подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество, которое на Западе называют «Новичком».