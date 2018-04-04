Глава ФСБ предупредил о риске объединения ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*

Существует вероятность того, что террористы из ИГИЛ* и «Аль-Каиды»* могут объединить свои усилия и слиться в единую террористическую структуру. С таким предупреждением выступил глава ФСБ РФ Александр Бортников во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Не исключаем возможности воссоединения ИГИЛ и «Аль-Каиды» в виде обновленной террористической сети», - заявил он.

Глава ФСБ подчеркнул, что лишь неспособность государств договариваться между собой является причиной того, что вышеказанные группировки до сих пор существуют. Бортников выразил уверенность, что победить международный терроризм можно лишь совместными усилиями.

«Главное условие, позволяющее таким структурам жизнеспособность, это разногласия между странами, которые ведут борьбу с терроризмом», - указал он. «Каждое из наших государств по отдельности может достигать успехов в локальных регионах, но вряд ли окажется способным самостоятельно и в полной мере одолеть глобальную угрозу», - заключил он.

*ИГИЛ, «Аль-Каида» - террористические группировки, чья деятельность запрещена на территории РФ.