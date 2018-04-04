Шойгу раскрыл количество боевиков ИГИЛ* в Афганистане

В данный момент в Афганистане насчитывается 4,5 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ*, при этом их количество увеличивается, сообщил министр обороны РФ.

«Сегодня в Афганистане насчитывается около 4,5 тысячи игиловцев, и их число постоянно растет», – сказал Шойгу на Московской международной конференции по безопасности.

Ранее Шойгу сообщил о том, что после уничтожения группировки ИГИЛ* в Сирии ее боевики перебираются в Африку, в связи с чем растет трансграничная преступность.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация