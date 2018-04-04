Сотрудники ФБР разгадали тайну 4-тысячелетней мумии

Сотрудники ФБР с помощью анализа ДНК смогли определить личность мумии возрастом 4000 лет, найденной во время археологических работ в Египте, пишет Daily Mail.

Гробница была обнаружена еще в 1915 году группой американских археологов, работавших в древнем египетском некрополе Дейр-эль-Берши. Войдя внутрь, они обнаружили, что тело мумии было разрублено на части, а голова лежит на саркофаге.

Сама могила была разграблена еще в древние времена. Преступники забрали драгоценности и попытались сжечь гробницу, чтобы замести за собой следы.

Археологам было известно лишь то, что там был захоронен военачальник Джехути. Но чью именно голову нашли на саркофаге, они не знали. На лице не хватало костей и частей челюстей, позволяющих определить пол мумии. Специалисты считают, что дробление черепа было частью древнеегипетского ритуала, проводимого для того, чтобы умерший мог есть и пить в загробной жизни.

Сделав анализ ДНК из костей, ученые установили личность мумии. Выяснилось, что в гробнице нашли самого военачальника Джехути.