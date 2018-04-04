Шойгу: международная коалиция не ставила себе цели победить терроризм в Сирии

Международная коалиция во главе с США не ставила задачи разгромить террористов в Сирии, она, скорее всего, преследовала иные цели. Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами… Видимо, цель была другая – расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие», – сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны России также отметил, что возможное объединение сил России, Ирана, Сирии и международной коалиции дало бы возможность ликвидировать терроризм в регионе гораздо быстрее и с меньшими потерями. Однако коалиция была не готова на это пойти.

«Очевидно, что при объединении наших усилий с коалицией, историю ИГИЛ* в регионе удалось бы закончить значительно раньше и с меньшими потерями», – резюмировал министр.

В столице России 4–5 апреля проходит VII Московская конференция по международной безопасности. Для участия в ней прибыли более 850 гостей, среди них – министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация