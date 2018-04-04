Путин: ИГИЛ* потерпел поражение, но еще способен на вылазки

Запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка ИГИЛ* все еще способна на вылазки в различных точках мира, несмотря на военное поражение. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитал для участников VII Московской конференции по международной безопасности секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Несмотря на свое военное поражение, эта террористическая группировка сохраняет значительный деструктивный потенциал, способность быстро менять тактику и совершать вылазки в различных странах и регионах мира. Большую опасность представляют и другие экстремистские структуры», – говорится в сообщении от президента РФ.

Учитывая данные условия, российский лидер предложил участникам конференции подумать о создании новых форм взаимодействия. Многосторонние формы сотрудничества позволят закрепить успехи, которых уже удалось достичь в борьбе с терроризмом, и остановить распространение этой опасности в будущем, говорится в послании президента.

В столице России 4–5 апреля проходит VII Московская конференция по международной безопасности. На полях конференции пройдут встречи министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегами из зарубежных стран. В общей сложности для участия в конференции прибыли более 850 гостей, среди них – министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.

*ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация