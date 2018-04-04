СМИ: сирийские партизаны подорвали колонну американской бронетехники

Сирийские партизаны осуществили еще одну громкую атаку против американских военнослужащих в Сирии. На этот раз они подорвали колонну американских бронетранспортеров.

Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, партизаны устроили засаду на трассе Хасака – аш-Шаддади. Представители сопротивления оккупации США заложили фугас на обочине рядом с бетонной эстакадой и подорвали его во время проезда американской бронетехники – в отличие от предыдущих атак, совершенных против колонн автомобилей Toyota Land Cruiser.

По данным канала, в результате диверсии погибли как минимум шесть американских военнослужащих, двое получили ранения, выведена из строя единица бронетехники. Авторы канала подчеркивают, что в автомобильных колоннах, на которые атаки были совершены ранее, могли перемещаться представители американских ЧВК. Но в случае с колонной бронетранспортеров речь явно идет о регулярной армии.

Ранее стало известно, что колонна из шести американских военных автомобилей Toyota Land Cruiser подорвалась на трассе Абъяд – Хасака, позже появилось сообщение, что в 50 километрах от Ракки сирийские партизаны открыли огонь по американским военнослужащим. По предварительной информации, за всеми инцидентами стоят представители группы местной самообороны, выступающие против присутствия американского контингента в Сирии.