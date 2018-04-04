Глава Совбеза РФ сообщил о попытках ряда стран стать «прокурорами и судьями» мирового масштаба

Некоторые страны пытаются примерить на себя роль «прокуроров и судей» мирового масштаба. Такое заявление сделал глава Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Налицо претензии ряда стран на роль прокуроров и судей мирового масштаба в одном лице, допускающих укрепление мира при помощи силы, если этого требуют узкокорыстные интересы», – констатировал он.

Патрушев особо отметил, что такие государства действуют нелегитимно и под надуманными предлогами, не считаясь с ООН. В последние годы, подчеркнул глава Совбеза России, подобные действия приобрели систематический характер.