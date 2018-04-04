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Мы не смогли заставить Россию заплатить по счетам – генерал США пожаловался Прибалтике на РФ

Вадим Синицын
09:26 04.04.2018
Советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер пообещал прибалтийским союзникам «укрепить решимость» в ответ на «агрессию России».
Мы не смогли заставить Россию заплатить по счетам – генерал США пожаловался Прибалтике на РФ
Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress

Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Штатам «не удалось заставить Россию заплатить по счетам». Об этом сообщает CNN.

По данным канала, это признание американский генерал озвучил на мероприятии, где присутствовали президенты Эстонии и Латвии, а также глава МИД Литвы. Макмастер с сожалением добавил, что в связи с вышесказанным «уверенность Кремля растет».

Однако американский генерал поспешил успокоить своих прибалтийских «друзей», заявив, что «на самом деле агрессия России укрепляет нашу решимость и уверенность». В качестве доказательства своего тезиса он напомнил о высылке российских дипломатов из США в связи с «делом Скрипаля».

Герберт Макмастер уходит с поста советника по национальной безопасности на следующей неделе. На его место приходит бывший представитель США при ООН Джон Болтон, которого глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал как «жесткого дипломата».

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