Глава лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гари Эйткенхед сообщил властям страны, что у него нет доказательств того, что британского шпиона Сергея Скрипаля отравили ядом, произведенным в России. По его словам, эксперты учреждения смогли лишь установить тип нервно-паралитического вещества. Британские химики идентифицировали вещество как А234. Место его изготовления экспертам неизвестно.

Доктор химических наук Степан Калмыков заявил радио «Звезда», что по остаткам яда невозможно вычислить страну – производителя вещества.

«Формула известна, она опубликована, она имеется в журнальных статьях, книгах, интернете и так далее. И соответственно, если известна формула, то ни о какой эксклюзивности страны речи быть не может. Любой хороший химик в США, Евросоюзе, Великобритании, если это хорошая лаборатория, это вещество синтезирует, и установить происхождение этого вещества по анализу каких-то единичных образцов никоим образом невозможно. Может быть десяток стран, которые потенциально могут получить такие вещества», – отметил он.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Лондон бездоказательно обвинил в причастности к отравлению Москву. В России данные сообщения опровергли и потребовали от британской стороны провести тщательное расследование инцидента.