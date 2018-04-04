«Развод» на триллион: почему F-35 стал оглушительным провалом Пентагона

Завеса тайны

Перспективная техника, тем более авиационная – сложный механизм, создать который, отстроить с нуля и довести до пригодного к эксплуатации состоянии за один прием практически невозможно. Чаще всего военный авиационный проект требует пяти-семи лет подготовки, проектирования и расчетов, прежде чем первый опытный истребитель можно будет передавать заказчику для испытаний.

В случае с истребителем F-35 американские специалисты имели все шансы не просто ускорить разработку, но и на основе полученного опыта построить современную, беспроблемную и относительно недорогую боевую машину.

Вопреки всем прогнозам, разработка F-35, старт которой дали еще в самом конце 80-х, почти сразу пошла не по плану: оказалось, что совместить возможности малозаметного истребителя и три модификации на базе единого планера чрезвычайно тяжело.

Тем не менее желание одним махом не только заменить устаревшие машины, но и получить единый истребитель сразу в трех версиях взяло верх, и на разработку самолета в рамках проекта Joint Strike Fighter Минобороны США выделило дополнительные средства.

Технологии или деньги?

Судьба F-35 неразрывно связана с первым серийным истребителем пятого поколения F-22, эксплуатация которого даже без боевого применения за пределами США показала все достоинства и недостатки самолетов этого типа. Главной проблемой F-22 стала его стоимость: разработка, создание и содержание истребителей F-22 стоили американским военным целого состояния – 147 миллионов долларов за единицу и 20 тысяч долларов за каждый час полета.

Даже с учетом крупной серии и практически неограниченного финансирования со стороны Минобороны США такие расходы привели в ужас аудиторов, а затем и руководителей ВВС. При разработке технического задания на новый истребитель пятого поколения одним из условий, поставленных разработчикам представителями ВВС и МО США в целом, стало снижение стоимости как на этапе НИР и ОКР, так и на этапе серийного производства.

Однако разработка истребителя значительно затянулась: вместо пяти лет на проектирование, испытания и сборку первых летных образцов потребовалось десять лет кропотливой работы, полной сложных, порой не решаемых собственными силами задач. Меньше средств на разработку нового истребителя потратить не смогли – проработка конструкции перспективного единого боевого истребителя пятого поколения обошлась в сумму чуть более 20 миллиардов долларов с учетом всех неучтенных расходов.

«Неожиданностей в этом отношении не было – ОКР и НИР в США всегда были самыми дорогими. Все те же работы можно проводить с гораздо меньшим расходом ресурсов, но американские разработчики дешевых истребителей не делали никогда. Для сравнения: стоимость летного часа F-15 не намного меньше, чем у F-22, поэтому почти никто не ждал, что американские авиастроители удешевят стоимость разработки и производства», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» авиационный инженер кандидат технических наук Михаил Карапетян.

Первые выписанные на имя компании Lockheed Martin чеки американских военных не обрадовали: каждый F-35 обошелся дешевле F-22, однако стоимость новых истребителей пятого поколения оказалась по-прежнему высока – по 110 миллионов долларов в пересчете на один самолет. Специалисты компании Lockheed Martin сразу же поспешили заверить американских военных, что большую часть затрат на машины, которые в теории должны были заменить практически все самолеты истребительной и штурмовой авиации, смогут «отбить» благодаря спросу на истребитель со стороны союзников США, в том числе и по блоку НАТО.

Работа с возражениями

Серийное производство первых опытно-промышленных партий истребителя делу снижения стоимости практически не помогло. Скорее наоборот, экспортные поставки сверхдорогих даже по меркам ультрасовременной техники истребителей были омрачены отвратительным качеством: проблемы с надежностью истребителя пятого поколения уместно было бы сравнить с иномаркой премиум-класса, которая сразу после выезда из ворот автосалона не может доехать до гаража владельца без поломок.

«Начиная с 2015 года истребители F-35 преследуют бесконечные отказы электронных систем, сбои бортового оборудования и силовой установки, а некоторые критические уязвимости, включая внезапно обнаруженную гипоксию у летчиков, не устранены на всех поставленных заказчику машинах до сих пор», – отметил в интервью телеканалу «Звезда» авиационный инженер Валентин Соколов.

Руководитель отдела Министерства обороны США по реализации программы разработки и закупки истребителей F-35 вице-адмирал Марк Уинтер в начале марта 2018 года озвучил пугающие результаты инспекции самолетов пятого поколения по уже исполненным экспортным заказам: только половина истребителей F-35, отправленных союзникам в рамках военно-технического сотрудничества, готова к немедленному боевому развертыванию и находится в исправном техническом состоянии.

Характер неисправностей, которые преследуют машины для внутреннего использования и экспортные истребители, одинаковы – отказы двигателей, сбои в работе электроники и систем жизнеобеспечения, а также проблемы с программным обеспечением.

По словам вице-адмирала Уинтера, вдобавок к проблемам с электроникой военные выяснили, что реальные характеристики истребителей пятого поколения значительно отличаются от заявленных производителем: подробностей Марк Уинтер не раскрыл, однако упомянул малозаметность самолета, которая, как следует из заявления американских военных, отвечает требованиям ВВС лишь на бумаге.

К тому же, разработчики и производители истребителей, компания Lockheed Martin, согласно поступающим новостям о судьбе истребителей F-35 и не собирались выполнять главное требование Минобороны США и ВВС – удешевить производство F-35 и снизить расходы до уровня истребителей F-16.

Эта музыка будет вечной

За своевременное исправление всех проблем техники и достижение максимальной оперативной готовности согласно условиям крупных оборонных контрактов чаще всего отвечают производители. Общемировая практика закупок вооружений такова, что, если по каким-то причинам изделие не отвечает требованиям военных, доработку продукта исполнитель заказа проводит за счет собственных средств.

В случае с Lockheed Martin имеет место абсолютно уникальный даже с точки зрения американского ВПК случай: за изменение программного обеспечения, техническую поддержку и оперативное исправление всех проблем истребителя попросили заплатить покупателей.

В условиях свободного рынка такая наглость, вероятно, обернулась бы разрывом военно-технического сотрудничества и чередой судебных разбирательств, но союзникам США по НАТО, почти на 100% оснащенным техникой американского производства, попросту некуда деваться.

Цена ошибки, которую допустили американские разработчики, может составить до 16 миллиардов долларов. С 2018 по 2024 год Соединенным Штатам и странам НАТО придется выложить 10,8 миллиарда долларов за разработку пакетов модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и систем вооружения, которые могут устареть значительно раньше, чем машина дебютирует в боевых действиях. Еще 5,4 миллиарда долларов будут стоить изготовление и внедрение нового оборудования, техническая поддержка и обслуживание модернизированных машин.

Особый интерес к программе модернизации машин до версии Block 4 вызван тем, что первоначально озвученная сумма доработки истребителей высокопроизводительным бортовым оборудованием под применение перспективных средств поражения была в четыре раза ниже.

Проблемы с качеством истребителей F-35 стали своеобразной притчей во языцех, влияние которой на оборонный бюджет начали понимать даже заказчики – Военно-воздушные силы США. Учитывая исходные потребности в перспективных машинах, МО США планировало осуществить финансирование проекта по производству истребителей пятого поколения на 1,5 триллиона долларов – рекордная сумма в истории не только американских, но и любых других военно-воздушных сил с учетом плана закупки, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания.

Новая реальность заставляет американских военных пересмотреть свои планы – уже известно, что специалисты Пентагона готовят «масштабное сокращение» объемов закупки. Эксперты полагают, что американские военных в этой ситуации стоит скорее пожалеть, чем упрекать в недальновидности: до середины 2030–2040-х годов ВВС США не получат альтернативы и возможности для отказа от F-35 в пользу самолетов других типов.

Лишь на рубеже 2050–2060-х годов американские ВВС, вероятнее всего, смогут признать F-35 морально устаревшим и, ссылаясь на необходимость укреплять национальную безопасность, займутся разработкой истребителей следующего поколения. Эксперты отмечают, что F-35 имеет все шансы повторить судьбу своего без преувеличения великого предка – малозаметного истребителя F-22. Повышенные расходы и постоянные вопросы к боевой эффективности могут привести к тому, что F-35 никогда не примет участия в боевых действиях против «хорошо оснащенного противника» и останется продуктом лишь для «внутреннего» потребления.