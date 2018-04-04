СМИ сообщили об обысках в доме главы кемеровского МЧС

В частном доме главы регионального управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова проходит серия обысков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный информированный источник.

«Проводятся следственные действия в дома Мамонтова, связанные в том числе и расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"», – заявил собеседник агентства.

Однако сам начальник ГУ МЧС по региону опровергает информацию о проводимых в его доме обысках. Об этом Александр Мамонтов сообщил агентству ТАСС. Руководитель регионального управления МЧС подчеркнул, что в его владениях не проходят следственные действия и он не подтверждает информацию, озвученную в СМИ со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ проводят следственные действия в Главном управлении МЧС по Кемеровской области. Основной интерес следователей представляют крупные контракты, заключенные с поставщиками.