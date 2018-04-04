Гигантской «Царь-пасхой» накормят москвичей в Христово Воскресение

В Светлое Христово Воскресение христиане будут поздравлять друг друга с Пасхой, дарить подарки, печь куличи, красить яйца и обмениваться угощениями.

Ростовские молочники приготовили в дар Москве самую большую в России «Царь-пасху». Гигантское творожное лакомство с изюмом и арахисом весит больше тонны и полностью соответствует православным канонам: усеченная пирамида символизирует Гроб Господень.

Такой необычный презент ростовские молочники готовят не первый раз. Поистине царский подарок на праздник уже получали в Крыму и Донецке, но впервые он настолько огромен. Уже завтра «Царь-пасха» отправится в Москву, где будет представлена у храма Христа Спасителя.