Жители Восточной Гуты продолжают возвращаться в свои дома. Им приходится делать это с риском для жизни, поскольку в этом освобожденном от боевиков сирийском районе все еще очень много оружия, мин и снарядов. Террористы получали американское и саудовское оружие с разных концов света, а также организовали свое военное производство.

В Восточной Гуте был расположен один из самых крупных оружейных заводов боевиков. Они организовали здесь кустарное производство мин, снарядов и взрывчатых веществ. Чтобы найти сырье для производства, боевики грабили местных жителей, не пренебрегая даже ложками и вилками, – их они позже переплавляли на заготовки для мин.

Снаряды, произведенные на этом заводе, попадали на передовую. Их боевики использовали как в сражениях с сирийской армией, так и для атак на мирных жителей. Тем не менее значительную часть вооружения террористов составляло не кустарное оружие – в населенном пункте Замалька сирийские солдаты обнаружили целый склад с минами американского производства и химикатами из Саудовской Аравии для создания взрывчатки.

В населенном пункте Сакба солдаты сирийской армии обнаружили современный госпиталь, в котором террористы лечили своих раненых соратников. Он располагал медикаментами и оборудованием, которое в сирийской провинции найти невозможно. Разумеется, мирные жители под властью боевиков доступа к этому учреждению не имели – пока людям не хватало обычной питьевой воды, раненые террористы восстанавливались в отличных условиях со всем необходимым уходом и лекарствами.