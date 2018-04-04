«Новичок» без роду и племени: как Британия будет извиняться за надуманное «дело Скрипалей»

Британские химики не смогли установить авторство вещества, которым отравились Сергей Скрипаль и его дочь. Идентифицирован лишь тип отравы – нервно-паралитическое вещество, однако, как признаются эксперты, источник его происхождения неизвестен. Таким образом, инспирированные Лондоном громкие обвинения в адрес России о ее причастности к этому происшествию фактически признаны безосновательными. Следовательно, Москва вправе ожидать как разумных объяснений произошедшего, так и извинений за голословно выдвинутые претензии.

Невеселые картинки

О том, что Британии придется либо предоставить доказательства причастности России к инциденту в Солсбери, либо извиниться, в числе первых заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Разобраться самим у себя» призвал Лондон и Владимир Путин. Похоже, разобрались. Глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гэри Эйткенхед накануне вынужден был признать, что специалисты его центра не смогли установить страну происхождения яда, использованного для отравления экс-полковника. Как сообщает Sky News, идентифицировано лишь само вещество, однако источник его происхождения химиками Портон-Дауна не определен.

Зато Эйткенхед, по сути, признал другой источник – клеветы и безосновательных обвинений в адрес России. Глава лаборатории отметил, что происхождение отравы определили не химики, а власти Великобритании, которые для этого якобы воспользовались сведениями разведслужб.

«Наша работа – предоставить научное обоснование того, что представляет собой этот конкретный нервно-паралитический агент, – подчеркнул Гэри Эйткенхед. – Для того чтобы установить происхождение яда, требовалась дополнительная информация. Ее власти получили в том числе из закрытых источников и от разведки».

Кстати, не исключено, что информация из этих же «компетентных» источников использовалась Лондоном и при подготовке другой «неопровержимой доказательной базы» – той, что была представлена западным дипломатам на специальной презентации, где «разоблачались» якобы преступные действия Москвы в отношении бывшего британского шпиона. Об этих «веселых картинках», составленных, по всей видимости, на занятиях школьного курса информатики, «Звезда» уже рассказывала. Практически ничего, что имело бы отношение к настоящему расследованию инцидента в Солсбери, – один лишь набор типовых русофобских выпадов, штампованные фразы, не к месту приведенные факты из разных периодов истории…

Подавились гречкой

О том, какие действия повлекла за собой озвученная на весь мир клевета британских властей, напоминать не нужно. Высылка дипломатов, поддержанная как «флешмоб» рядом стран, – лишь одно из наиболее ярких свидетельств разразившейся истерии. Между тем Москва с самого начала настаивала на непредвзятом, квалифицированном расследовании инцидента, предлагала свою помощь, советовала обратиться в компетентные международные структуры. На фоне развернутой антироссийской кампании наша страна направила властям Британии и Франции (технические эксперты из этой страны почему-то оказалась в списке привлеченных экспертов по этому делу) ряд конкретных вопросов.

В частности, МИД России интересовало, на основании каких признаков (маркеров) было установлено якобы «российское происхождение» вещества, примененного в Солсбери, и имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют «Новичком». Кроме того, российская сторона выразила недоумение отказом Лондона в допуске к российским гражданам, пострадавшим на британской территории, а также запросила сведения о том, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим и как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента.

Ряд вопросов российское внешнеполитическое ведомство адресовало и техсекретариату Организации по запрещению химического оружия. Какова была процедура отбора проб? Соблюдался ли основополагающий принцип ОЗХО при проведении расследований – «chain of custody» (цепочка ответственного хранения, связанная с порядком передачи и хранения улик)? Кстати, на 4 апреля в Гааге намечено специальное заседание исполнительного совета ОЗХО, на котором будет обсуждаться инцидент в Солсбери. Правда, все заседания этого органа являются внутренними, закрытыми для средств массовой информации, однако по итогам нынешней встречи планируется принять отчетный документ, который должен пролить свет на обстоятельства того, что на самом деле случилось с бывшим британским шпионом и его дочерью.

Даже несведущему человеку (а таковых после раздутого с подачи Лондона скандала всемирного масштаба, пожалуй, уже и не осталось) нестыковки в «деле Скрипалей» видны, что называется, невооруженным глазом. Чего стоят только выдвигаемые одна за другой версии с причиной отравления отца и дочери. Сначала говорилось о каком-то букете цветов, затем – о распыленном в салоне автомобиля газе, после появилась намазанная ядом ручка двери. Сейчас выдвинута и вовсе экзотическая идея – вроде бы отрава могла оказаться в пакете с гречкой, которую по просьбе Скрипаля привезла ему из Москвы подруга дочери. Правда, эту версию эксперты уже высмеяли: дело в том, что отравляющее вещество подобного класса можно перевозить только в особых условиях – в строго закупоренном виде, с соблюдением всех мер предосторожности. Пакет с крупой для этих целей явно не подходил…

«Они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», - подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая накануне в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Highly likely на новый лад

Но как же все-таки определить, откуда взялся пресловутый «Новичок», если британская сторона все же продолжит настаивать именно на этом виде отравляющего вещества (название которому, к слову, она также назначила сама). Научный руководитель лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России доктор химических наук профессор Игорь Рыбальченко в эксклюзивном интервью телеканалу «Звезда» высказал обоснованное предположение, что такое вещество могло создать любое государство, обладающее соответствующей лабораторной базой. В этой связи эксперт обратил внимание на то, что еще в середине 1990-х годов оно могло быть синтезировано в США: неслучайно масс-спектр этого вещества в графическом виде и его формула были размещены в спектральной библиотеке американского Национального центра стандартов.

«Вообще, то, что в Солсбери применили "Новичок", всем известно только со слов британского премьер-министра Терезы Мэй, – обращает внимание профессор Рыбальченко. – Никаких подтверждений этому тезису не предоставлено. Между тем имеется книга бывшего советского химика Вила Мирзаянова, эмигрировавшего в свое время в Штаты, который раскрыл и формулу, и токсические свойства данного вещества, изложив все достаточно подробно».

Политолог Павел Шипилин убежден: за провокацией в Солсбери стоят именно США. Называется даже конкретная фамилия – Джон Болтон, новый советник американского президента по национальной безопасности. «Все указывает на то, что автором "дела Скрипалей" является именно он, – подчеркивает эксперт. – В начале 2000-х Болтон был заместителем госсекретаря – сначала Колина Пауэлла, а потом Кондолизы Райс. Выяснилось, что он основательно корректировал доклады разведки, прежде чем показать их руководству. В 2002 году он обвинил Кубу в передачах технологии биологического оружия так называемым странам-изгоям, хотя аналитики разведки лишь ограничивались декларацией, что Куба «могла развить такое оружие». В 2003 году повлиял на решение Буша-младшего заявить, что Ирак пытается привезти уран из Нигера. Эти утверждения, как оказалось позже, были сделаны на основании поддельных документов. Болтон считается и главным идеологом и организатором нападения на Ирак. Возможно, он собственноручно насыпал белый порошок в пробирку, которой потом в ООН эффектно тряс его шеф Пауэлл».

«Я утверждаю: именно Джон Болтон проявил инициативу и организовал отравление Скрипалей, а затем кампанию по дискредитации России, – продолжает Павел Шипилин. – Ему же принадлежит идея подключить к дипломатической войне страны и континенты. Целей как минимум две. Объявить Россию нарушителем Конвенции о запрещении химического оружия, после чего организовать химическую атаку в Сирии. Если общественное мнение в мире будет хорошо взбудоражено, то обвинить Асада в провокации довольно легко. А Россия не сможет его защитить, поскольку, оказывается, сама травит людей на территории других стран. Страна же, которая использует химическое оружие для устранения своих врагов, а также попустительствует, а может быть, и сама участвует в атаках отравляющими веществами против мирного сирийского населения, не может принимать у себя сотни тысяч болельщиков, которые собрались на мундиаль. Следовательно, ЧМ-2018 в России должен быть объявлен бойкот».

«Увы, в современном европейском и американском мире по-прежнему в моде методы холодной войны, – обращает внимание член Общественной палаты России, первый вице-президент Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина. – Никаких доказательств по "делу Скрипалей" предоставлено не было, никаких результатов расследования. Вместо этого стандартная схема с голословными обвинениями: во всем виновата Россия». «Удивляет тот факт, что у Лондона очень быстро был подготовлен полный спектр мер против России, – отмечает другой член ОП РФ, гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив, ведущая программы «Прогнозы» на телеканале «Звезда» Вероника Крашенинникова. – Складывается впечатление, что эти меры были подготовлены заранее».

«Эту фактически спецоперацию, которую организовали и Foreign office, и британские спецслужбы, и в целом британские власти, надо рассматривать в более широком контексте, чем только отношения между Великобританией и Россией, шире, чем в контексте российских выборов», – уверен политолог, эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников, комментируя развитие ситуации с «делом Скрипалей».

По его мнению, раскручивание этого инцидента выгодно Лондону, прежде всего, с точки зрения запуска информационного повода, который должен был стать, по замыслу британцев, импульсом для нового витка глобальной антироссийской истерии. Однако как британским властям быть сейчас, когда с подачи авторитетных экспертов-химиков из лаборатории в Портон-Дауне это дело приобрело совсем другой окрас, а выстроенные обвинения рушатся как карточный домик? И самое главное, услышим ли мы извинения или все ограничится уже привычным «highly likely»? Ответы на эти вопросы должны появиться уже ближайшее время.