Подставила партию: чем обернутся для Мэй обвинения России в «деле Скрипаля»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подорвала доверие граждан страны к своей партии поспешными обвинениями России в причастности к «делу Скрипаля». Об этом радио «Звезда» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, теперь Мэй предстоит оправдываться не только перед Россией, но и перед Евросоюзом и США, которые являются партнерами Великобритании.

«Ей сейчас крайне неуютно. Ладно если бы это был внутренний британский скандал, но они втянули в него всю Европу и Соединенные Штаты. А как она теперь будет оправдываться перед своей партией, что подставила свою партию, которая и так еле-еле победила на выборах? Я не знаю, кто ее подставил, это другой вопрос. Но такие непродуманные провокационные действия, особенно то, что заявлял ее министр иностранных дел, – что чуть ли не наш президент отдавал приказ... Я думаю, это не останется безнаказанным», – отметил он.

Ранее глава химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что в исследовательском центре не смогли доказать, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Не дожидаясь итогов исследования вещества, премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в этом российские спецслужбы. В Москве все обвинения отвергают и требуют прозрачного и всестороннего расследования.