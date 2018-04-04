Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире «дело Скрипаля» ТЕГИ

Подставила партию: чем обернутся для Мэй обвинения России в «деле Скрипаля»

Андрей Аркадьев
08:28 04.04.2018
Ранее в химической лаборатории в Портон-Даун заявили, что в исследовательском центре не располагают доказательствами того, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России.
Фото: Nicholson/ ZUMAPRESS.com/ Globallookpress

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подорвала доверие граждан страны к своей партии поспешными обвинениями России в причастности к «делу Скрипаля». Об этом радио «Звезда» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, теперь Мэй предстоит оправдываться не только перед Россией, но и перед Евросоюзом и США, которые являются партнерами Великобритании.

«Ей сейчас крайне неуютно. Ладно если бы это был внутренний британский скандал, но они втянули в него всю Европу и Соединенные Штаты. А как она теперь будет оправдываться перед своей партией, что подставила свою партию, которая и так еле-еле победила на выборах? Я не знаю, кто ее подставил, это другой вопрос. Но такие непродуманные провокационные действия, особенно то, что заявлял ее министр иностранных дел, – что чуть ли не наш президент отдавал приказ... Я думаю, это не останется безнаказанным», – отметил он.

Ранее глава химической лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что в исследовательском центре не смогли доказать, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России.

Британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери 4 марта. Не дожидаясь итогов исследования вещества, премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила в этом российские спецслужбы. В Москве все обвинения отвергают и требуют прозрачного и всестороннего расследования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
«Новичок» без роду и племени: как Британия будет извиняться за надуманное «дело Скрипалей»
Дата04.04.2018, 08:33
«Новичок» без роду и племени: как Британия будет извиняться за надуманное «дело Скрипалей»
В Северной Осетии военные разгромили лагерь «боевиков»: эффектные кадры учений
Дата04.04.2018, 05:50
В Северной Осетии военные разгромили лагерь «боевиков»: эффектные кадры учений
Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
Дата03.04.2018, 12:24
Легендарный Бьорндален объявил о завершении карьеры
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Масштабно и амбициозно: в Москве представят новейшие технологии авиадвигателей
Дата03.04.2018, 14:20
Масштабно и амбициозно: в Москве представят новейшие технологии авиадвигателей
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
«дело Скрипаля»
09:27 В стране и мире
Видео
Химик: вещество, которым отравили Скрипаля, можно синтезировать в лабораториях США и ЕС
08:33 В стране и мире
статья
«Новичок» без роду и племени: как Британия будет извиняться за надуманное «дело Скрипалей»
08:28 В стране и мире
Видео
Подставила партию: чем обернутся для Мэй обвинения России в «деле Скрипаля»
06:47 В стране и мире
Видео
Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам
02:58 В стране и мире
Видео
Генерал-майор ФСБ рассказал о мистификации в «деле Скрипаля» со стороны британских властей
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:50 В стране и мире
СМИ сообщили об обысках в доме главы кемеровского МЧС
08:30 В стране и мире
Видео
Солдаты САР показали крупнейший военный завод боевиков в Восточной Гуте: видео
08:28 В стране и мире
Видео
Подставила партию: чем обернутся для Мэй обвинения России в «деле Скрипаля»
05:38 В стране и мире
Российские корабли проекта 22160 восхитили американцев
01:56 В стране и мире
Видео
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Оперную диву Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне Видео
Оперную диву Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.