Пугачева с Галкиным купили гражданство Кипра себе и детям

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин купили квартиру в городе Лимассол на юге Кипра стоимостью свыше 2 миллионов евро и получили гражданство страны. Эту информацию подтвердил сайту «Комсомольская правда» адвокат артистов Семен Погосян, который вел сделку по покупке жилья.

По словам юриста, пара приобрела квартиру на острове в мае прошлого года. Согласно государственной программе, которая действует на Кипре с 2011 года, инвестиции более двух миллионов евро в недвижимость страны дают право на получение гражданства. Вместе с покупателем аналогичные права получают его дети.

После оформления документов семья Пугачевой и Галкина может без виз посещать более 160 стран мира. Кроме того, на Кипре предусмотрены большие налоговые льготы для инвесторов.