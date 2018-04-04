Бывший офицер армии США убил жену-россиянку и покончил с собой

Бывший офицер вооруженных сил США Брэдли Джоэл Кинсер его жена Лейла обнаружены мертвыми в их собственном доме в Италии. Предположительно, военнослужащий убил супругу, а затем совершил суицид, пишет Corriere del Veneto.

Погибшие раньше служили на американской базе Виченца в Италии, но в настоящее время являлись гражданскими лицами. По предварительной информации, 44-летний мужчина задушил свою жену в спальне. После убийства жены, перед тем , как покончить с собой, он оставил записку, в которой попросил о прощении.

Полицию на место происшествия вызвал священник, который часто с ним общался. По его словам, бывший военный страдал от сильной депрессии и говорил, что рано или поздно покончит с собой. Когда Кинсер перестал брать трубку, священник позвонил в полицию.