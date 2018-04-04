Миллер рассказал, насколько сократится транзит газа через Украину

Транзит газа из России через Украину будет сохранен после ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», однако значительно сократится. Об этом заявил глава корпорации «Газпром» Алексей Миллер в эфире «Первого канала», передает «РИА Новости».

По словам Миллера, на границах с Украиной со стороны Европы есть достаточно потребителей российского газа, и они по-прежнему будут получать топливо украинским транзитом. Однако остальные потребители будут получать газ из новых газопроводов, в связи с чем украинский транзит упадет до 10-15 миллиардов кубометров ежегодно. Стоит отметить, что по состоянию на 2017 год этот показатель превысил 93 миллиарда кубометров.

«Есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», - рассказал глава «Газпрома».

Миллер добавил, что в связи с вышесказанным с украинской стороной будут вестись переговоры по заключению нового транзитного контракта. Он подчеркнул, что его условия будут заметно отличаться от тех, что прописал в действующем соглашении Стокгольмский арбитраж.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что все сторонники строительства проекта «Северный поток-2» якобы являются «сообщниками России в ее гибридной войне». Глава государства с возмущением добавил, что Украина будет терять минимум два миллиарда транзитных долларов каждый год из-за введения нового трубопровода.