Госдеп предлагает России прислать замену высланным из США дипломатам

Представитель американского Госдепартамента заявил, что Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из Соединенных Штатов.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», - цитирует ТАСС представителя Госдепа.

По его словам, Вашингтон ожидает, что Москва тоже примет новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из России в ответ на действия США.

26 марта Соединенные Штаты заявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генерального консульства в Сиэтле. Решение было принято в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ, осужденного в России за госизмену Сергея Скрипаля, в котором власти Великобритании и ряд западных стран бездоказательно обвинили Москву.

В ответ на это Россия выслала из страны 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.