В Google признали, что браузер Chrome скрытно сканирует файлы пользователей

Специалист по кибербезопасности по имени Келли Шортридж обратила внимание на подозрительное поведение одного из самых популярных браузеров в мире – Google Chrome. Об этом сообщает портал Motherboard.

По словам эксперта, она обратила внимание на неожиданную активность браузера – тот просканировал все ее файлы, включая личные в папке «Документы. После этого Шортридж публично заявила об отказе от использования Google Chrome. Ее инициативу подхватили многие пользователи, в том числе в России, где браузер от Google крайне популярен.

По данным портала, опасения Шортридж имеют основание – браузер действительно сканирует все файлы пользователя. Это началось в 2017 году, когда разработчики встроили в Google Chrome антивирусный инструмент Cleanup Tool, который должен был сделать серфинг в Сети безопаснее.

В корпорации Google попытались успокоить пользователей. Как заявил главы службы безопасности компании Джастин Шух, сканирование действительно происходит, но встроенный в браузер инструмент имеет только одну функцию – поиск вредоносного программного обеспечения на компьютере. Шух заверил, что эта функция включается всего один раз в неделю и обладает привилегиями обычного пользователя.