Депутат предложил Минтрансу РФ сменить названия аэропортов Петербурга и Екатеринбурга

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил письмо министру транспорта РФ Максиму Соколову с просьбой изменить названия аэропортов Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, сообщают РИА Новости.

Он заметил, что аббревиатуры аэропортов обозначаются как LED (Ленинград) и SVX (Свердловск). Петров предложил заменить их на SPB (Санкт-Петербург) и EKB (Екатеринбург).

Более того, по мнению депутата, названия этих аэропортов, «не отвечают интересам страны».

«Яков Свердлов и Владимир Ленин известны миру, прежде всего, приверженностью к радикальному революционному коммунизму, приведшему нашу страну к краху в 1917 году», - заявляет он в своем письме.

Петров попросил Министерство транспорта РФ проконтролировать и решить этот вопрос в ближайшем будущем.