В национальном парке Крюгера гиеновидные собаки устроили засаду антилопе

Работник национального парка Крюгера – старейшего национального парка в ЮАР – снял на видео, как гиеновидные собаки вели охоту на детеныша антилопы.

Животное стояло около водопоя в тот момент, когда оно оказалось в поле зрения хищников. Когда собаки погнались за жертвой, антилопа резко вбежала в воду, в которой находились бегемоты.

Вероятно, попытавшись спасти антилопу, бегемоты вытолкнули травоядное на берег.

Однако, как только детеныш оказался на суше, собаки устремились к нему. И на этот раз им удалось догнать жертву.

Это не первый раз, когда бегемоты выражают симпатию антилопам и стараются помочь им спастись от хищников. В 2017 году в том же парке Крюгера два бегемота помогли антилопе выбраться из пасти крокодила.