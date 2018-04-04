Российские корабли проекта 22160 восхитили американцев

Российские патрульные корабли проекта 22160 имеют инновационный и компактный дизайн, при сопоставимых возможностях они почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы LCS (Littoral combat ship). Об этом сообщает американское издание The Drive.

«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе», – говорится в статье издания.

В материале отмечается, что проект 22160 реализует инновационную концепцию для того, чтобы «военно-морские силы Запада изучали ее как источник вдохновения для своих новых многоцелевых боевых кораблей». В материале издания также говорится, что американских корабли по сравнению с российскими стоят дороже.

Корветы проекта 22160 предназначаются для охраны прибрежных вод. Корабль имеет водоизмещение в 1,7 тысячи тонн, скорость, которую он может развивать, составляет 27 узлов. Корабль вооружен 76-миллиметровой артустановкой АК-176МА, а также оснащен гидроакустическим комплексом, несет ракетное вооружение и вертолет.

Корабли ВВС США, строящиеся для по программе LCS, предназначены для патрулирования прибрежной зоны, борьбы с подводными и надводными силами противника, противодействия БПЛА и разведки.