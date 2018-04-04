Венесуэла заплатит за российские автозапчасти криптовалютой

Министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Море заявил, что государство собирается платить криптовалютой за поставляемые Россией в страну автомобильные запчасти и детали. Об этом сообщает государственное информационное агентство AVN.

«Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через El Petro», - рассказал министр.

Накануне в Каркасе состоялось заседание, в ходе которого обсуждалось сотрудничество венесуэльской стороны с российской компанией «КамАЗ».

Помимо этого, министр рассказал, что рассматривается возможность отмены таможенных пошлин между Венесуэлой и РФ.