Венесуэла заплатит за российские автозапчасти криптовалютой
Платеж будет поступать в виде местной криптовалюты El Petro.
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Globallookpress
Министр внешней торговли Венесуэлы Хосе Виельма Море заявил, что государство собирается платить криптовалютой за поставляемые Россией в страну автомобильные запчасти и детали. Об этом сообщает государственное информационное агентство AVN.
«Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через El Petro», - рассказал министр.
Накануне в Каркасе состоялось заседание, в ходе которого обсуждалось сотрудничество венесуэльской стороны с российской компанией «КамАЗ».
Помимо этого, министр рассказал, что рассматривается возможность отмены таможенных пошлин между Венесуэлой и РФ.