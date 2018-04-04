США предоставят странам Балтии военную помощь в размере $170 млн

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп окажет военную помощь Латвии, Литве и Эстонии. Об этом сказано в заявлении Белого Дома.

На закупку крупнокалиберных боеприпасов США выделят почти $100 млн. На обучение военных и покупку снаряжения для повышения уровня подготовки ВС и национальных сил безопасности Литвы, Латвии и Эстонии собираются направить свыше $70 млн.

В сообщении также отмечается, что США будут продолжать укреплять систему безопасности, также наращивать обороноспособность в рамках программ внешнего финансирования и международной военной подготовки.

Страны Балтии каждый год получают от Соединенных Штатов почти $3,5 млн по программе международной военной подготовки. В 2018 году к военным учениям присоединятся более пяти тысяч военных США.