СМИ сообщили, что стрельба в офисе YouTube была вызвана бытовым конфликтом

Стрельба, которая произошла в штаб-квартире видеосервиса YouTube в Калифорнии, была результатом бытового конфликта. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

«Два федеральных должностных лица из правоохранительных органов сообщили ABC, что собранные показания указывают на то, что стрельба в штаб-квартире компании YouTube является результатом бытового конфликта. Они сообщили, что данный инцидент, скорее всего, не связан с терроризмом», – сказано в сообщении телекомпании на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире видеосервиса YouTube, которая располагается в городе Сан-Бруно в Калифорнии произошла стрельба. По последней информации, нападение было совершено женщиной, она мертва. В результате происшествия, по разным данным, пострадали от четырех до восьми человек.