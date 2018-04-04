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Появились первые кадры BMW X5 нового поколения

Дарья Михалина
03:40 04.04.2018
Официальная презентация автомобиля состоится только в конце 2018 года.
Появились первые кадры BMW X5 нового поколения
Фото: motorauthority.com

Во время тест-драйва удалось заснять абсолютно новый BMW X5. Снимки были опубликованы в интернет-издании MotorAuthority.

Сообщается, что модель потерпит ряд значительных изменений.

В новой версии BMW X5 будет изменена решетка радиатора. Кроссовер станет еще более массивным, однако, по неофициальным данным, за счет смены материалов общий вес машины уменьшится.

Помимо этого, все автомобили нового поколения будут переведены на платформу CLAR. Также будет усовершенствован мотор автомобиля.

Отмечается, что по внутреннему наполнению грядущее поколение BMW X5 будет скорее повторять более новую модель BMW X7, нежели своих предшественников.

Официальной информации о новых автомобилях пока не поступало.

Ожидается, что презентация модернизированной BMW X5 состоится в конце 2018 года. С 2019 года автомобили поступят в продажу.

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