Генерал-майор ФСБ рассказал о мистификации в «деле Скрипаля» со стороны британских властей

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов прокомментировал действия Лондона по отношению к России в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Он считает, что «Новичок» - это сложное химическое соединение, происхождение которого определить практически невозможно.

«С таким же успехом это может быть любая страна (производителем отравляющего газа «Новичок» - прим.ред.), в том числе из блока НАТО, у которой есть хорошая лаборатория и которая обладает необходимыми специалистами для производства подобного рода соединения», - заявил Михайлов телеканалу «Звезда».

По мнению генерала-майора ФСБ, в том, что британская страна обвинила в отравлении Россию, нет ничего удивительного, это всего лишь часть политической игры.

Михайлов отмечает, что мы имеем дело с заранее продуманной мистификацией и «откровенным враньем».

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Ранее МИД Британии признал, что Москву обвинили в отравлении Скрипалей на лишь основе слухов о том, что Россия якобы ищет способы использования химвеществ для убийств.