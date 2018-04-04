Пользователям Android угрожает вирус, ворующий переписки в мессенджерах

IT-специалисты нашли новый вирус, который способен украсть данные из большинства популярных мессенджеров и сервисов обмена сообщениями. Об этом сообщается в блоге американской компании Trustlook.

Вирусный файл, который носит название com.android.boxa был обнаружен экспертами в приложении Cloud Module.

По информации экспертов по кибербезопасности, троян использует вредоносный код, который не позволяет антивирусу произвести процесс его идентификации и анализа. Полученные сведения файл отправляет на сервер с автономный программным обеспечением.

В блоге компании сообщается, что найденный вирус собирает данные из Skype, Facebook Messenger, Telegram, Viber, Twitter, Line, Weibo и многих других мобильных приложений.