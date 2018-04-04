Эксперт рассказал, чем обернутся Британии ложные обвинения РФ в отравлении Скрипаля

Глава британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены веществом из России. Политический аналитик Станислав Бышок рассказал сайту телеканала «Звезда», как, по его мнению, в дальнейшем будут развиваться события и чем обернется Британии ложные обвинения в адрес России в отравлении Скрипаля.

«Сейчас получается расхождение между тем, что заявлял Лондон и Британский официоз, и премьер-министр Тереза Мэй, и министр иностранных дел Борис Джонсон. Говорят о том, что происхождение этого химиката пока еще не может связано с Россией, однако нельзя представить, что Тереза Мэй завтра придет в парламент и скажет, что мол, извините, мы берем свои слова обратно, Россия ни в чем не виновата. Давайте, обратно меняться своими дипломатами», – сказал эксперт.

Как заявил эксперт, мировое сообщество и Россия в дальнейшем будет более осторожно относится к любым другим заявлениям относительно причастности Москвы к таким инцидентам, как в «акции против Скрипаля». По мнению Бышка, те страны, которые сейчас выслали российских дипломатов, очевидно, сделали это неохотно, а лишь из-за символической солидарности с Лондоном.

«Но после того, как Лондон не смог помимо шести слайдов предоставить каких-то убедительных доказательств вины России в атаке на Скрипаля, я думаю, что Лондон попытается сохранить хорошую мину при плохой игре, сказав, что Россия все равно причастна ко многим другим преступлениям, в том числе связанным с кибертерроризмом», – заявил эксперт.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены четвертого марта в британском Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически опровергают. Британия заявляла, что Скрипалей отравили веществом «Новичок», которое якобы было произведено в СССР. В свою очередь, постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что в России никогда не было программы по разработке этого отравляющего вещества.