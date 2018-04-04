Племянница Скрипаля не верит, что ее родственников отравили «Новичком»

45-летняя племянница британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория считает, что ее родственники не могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает британская газета Mirror.

По версии полиции, оба были отравлены дома, так как самая высокая концентрация вещества была найдена у входной двери.

Виктория недоумевает, почему в таком случае нигде не упоминается о смерти двух кошек и двух морских свинок - домашних животных, проживающих у Скрипалей.

Она признает, что кошки могли убежать. Однако морские свинки никак не могли спастись.

Виктория сообщила, что намеревается в скором времени отправиться в Великобританию, где надеется узнать от британских властей подробности об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также навестить родственников в больнице.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне поспешно обвинили Россию в отравлении Скрипалей химическим газом «Новичок».

Однако спустя время глава британской лаборатории признал невиновность России в этом деле.