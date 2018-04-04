Трамп прокомментировал стрельбу в офисе YouTube

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

«Я проинформирован о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Наши мысли и молитвы со всеми, кого затронуло это происшествие. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и первым отреагировавшим на происшествие, которые в настоящее время находятся на месте событий», — написал Трамп.

Ранее сообщалось о стрельбе в штаб-квартире видеосервиса YouTube, которая находится в городе Сан-Бруно в Калифорнии. По последней информации, нападение было совершено женщиной и она мертва. В результате инцидента пострадали от четырех до восьми человек.