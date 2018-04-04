Бывший ведущий программы «Суд идет» осужден за мошенничество

Владимир Резник, известный зрителю как ведущий программы «Суд идет», был приговорен к семи годам заключения по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает информационное агентство «Росбалт».

Следствие постановило, что телеведущий представлялся профессиональным адвокатом и предлагал свою помощь в юридических вопросах.

Резник, также известный под фамилией Орешников, сумел получить более четырех с половиной миллионов рублей от обманутых граждан. Ни одно из данных своим клиентам обещаний лже-адвокат не сумел выполнить.

Владимир Резник был ведущим программы «Суд идет» до 2011 года.

В том же году он был обвинен в мошенничестве. Тогда суд постановил поддельность его документов об образовании и лишил адвокатского статуса. Резник был приговорен к двум годам лишения свободы.

Однако после выхода из колонии лже-адвокат продолжил свою деятельность.

Суд счел преступление рецидивом и вынес меру пресечения в виде заключения под стражу на семь лет.