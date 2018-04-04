Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео

Третьего апреля российский президент Владимир Путин прибыл в Анкару с рабочим визитом. У Дворца президента российского лидера ожидал турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, к приезду Путина уже был выстроен почетный караул.

Во время фотографирования произошел забавный случай. Участники встречи уже выстроились, чтобы сделать памятное фото, но Эрдоган заметил, что с его стороны выстроились исключительно мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три женщины. Тогда турецкий лидер, заботясь о композиции будущего кадра, попросил одну из представительниц прекрасного пола перейти на его сторону.

В результате одна участница встречи оказалась по правую руку Эрдогана, который после этого стал позировать фотографу охотнее.