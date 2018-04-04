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В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II принца Филиппа

Дарья Михалина
01:15 04.04.2018
Сейчас он ожидает операции в больнице короля Эдуарда VII.
В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II принца Филиппа
Фото: I-Images / ZUMAPRESS / Globallookpress

96-летний муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп был госпитализирован в Лондоне, сообщает британский телеканал BBC News.

Принц, также имеющий титул герцога Эдинбургского, попал в госпиталь из-за проблем с ногами. Сейчас принц Филипп находится в хирургическом отделении больницы короля Эдуарда VII в Лондоне.

Уже завтра ему будет проведена операция на бедре.  Отмечается, что хирургическое вмешательство является плановым.

Информацию уже подтвердили в Букингемском дворце.

10 июня 2017 года принцу Филиппу исполнилось 96 лет.

В этом же месяце он попал в больницу с инфекцией, ставшей следствием ранее перенесенной болезни.

Осенью 2017 года принц Филипп принял решение прекратить участие в активной деятельности и лишь иногда появляться на мероприятиях.

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