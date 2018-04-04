В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II принца Филиппа
96-летний муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп был госпитализирован в Лондоне, сообщает британский телеканал BBC News.
Принц, также имеющий титул герцога Эдинбургского, попал в госпиталь из-за проблем с ногами. Сейчас принц Филипп находится в хирургическом отделении больницы короля Эдуарда VII в Лондоне.
Уже завтра ему будет проведена операция на бедре. Отмечается, что хирургическое вмешательство является плановым.
Информацию уже подтвердили в Букингемском дворце.
10 июня 2017 года принцу Филиппу исполнилось 96 лет.
В этом же месяце он попал в больницу с инфекцией, ставшей следствием ранее перенесенной болезни.
Осенью 2017 года принц Филипп принял решение прекратить участие в активной деятельности и лишь иногда появляться на мероприятиях.