МИД Британии заявил, что вывод о виновности РФ в отравлении Скрипаля сделан на основании разведданных

Заключение о виновности России в отравлении работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля было сделано на основании информации о том, что РФ якобы ищет способы использования химических веществ для убийств и считает экс-сотрудников разведывательных служб потенциальными мишенями. Об этом сказано в переданном в РИА Новости МИД Британии заявлении представителя правительства страны.

Ранее глава секретной лаборатории Министерства обороны Великобритании сказал в интервью Sky News, что экспертам не удалось установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, по утверждению британской стороны, были отравлены Скрипаль и его дочь.

«Мы ясно с самого начала дали понять, что наши эксперты в лаборатории в Портон-Даун идентифицировали использованное в Солсбери вещество как "Новичок", нервно-паралитическое вещество, которое используется в военных целях», – сказано в заявлении.

В документе также отмечается, что это только часть имеющихся разведданных.

«Как говорила премьер-министр в ряде заявлений в палате общин после двенадцатого марта, среди этих данных – наше знание о том, что в течение последнего десятилетия РФ исследовала пути разработки химических веществ, возможно, для убийств, и в рамках этой программы произвела и хранила небольшое количество "Новичков", данные о прежних убийствах, которые были совершены Россией, и наше заключение – Россия видит в некоторых экс-сотрудниках разведки мишени», – говорится в заявлении.

Кроме того в документе сказано, что заключение британского МИД таково, что «Российская Федерация в ответе за этот беззастенчивый и бездумный акт», и в этом с ним согласно международное сообщество.

Четвертого марта в британском Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вследствии этого происшествия ряд государств Европы, в том числе Германия, Франция Польша, Украина, Молдавия, прибалтийские страны, а также Соединенные Штаты и Канада в понедельник приняли решение о высылке в общей сложности свыше 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД России предупредил, что данный недружественный шаг без ответа не останется.

В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлением Скрипалей. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация с самого начала была чудовищная, а потом ее и вовсе довели до маразма. Песков заявил, что после окончания расследования главе МИД Британии Борису Джонсону и премьер-министру страны Терезе Мэй придется приносить извинения России за голословные обвинения.