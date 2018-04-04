Мощности «Турецкого потока» хватит на обеспечение газом всей Юго-Восточной Европы - Путин

Газопровод «Турецкий поток» будет способен обеспечить газом страны Юго-Восточной Европы. Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции в ходе своего визита в Турцию.

«Ведется прокладка двух веток морского участка, вскоре начнется подготовка к реализации сухопутной части проекта. Это позволит насытить рынок газа как в Турции, так и в ряде других государств Юго-Восточной Европы, если, конечно, они этого захотят, и в целом повысить энергобезопасность региона», - сообщил Путин.

Реализация проекта, по словам президента, ведется по графику.

Также Путин отметил, что между Россией и Турцией на данный момент эффективно развиваются двусторонние отношения и он не видит никаких провокационных факторов, которые могли бы помешать реализации «Турецкого потока».