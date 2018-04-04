СМИ: пять человек пострадали при стрельбе в штаб-квартире YouTube

Как минимум пять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC.

Все пострадавшие в настоящее время доставлены в больницу Стенфорда, пока о их состоянии ничего не известно.

Ранее об инциденте в офисе YouTube сообщил сотрудник компании на своей странице в Twitter. Позже еще один работник заметил в офисе человека с ружьем и кровь на полу и лестнице.

По сведениям очевидцев, всего прозвучало около 20 выстрелов. Впоследствии на место происшествия приехали полицейские и спецназ. Под присмотром стражей порядка люди были эвакуированы из здания.

По информации телеканала, стрельбу в штаб-квартире Youtube, предположительно, открыла женщина. По неподтвержденным данным, она все еще находится на свободе.