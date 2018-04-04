В новом «Простоквашино» прозвучала мелодия из известной видеоигры про убийцу-психопата

Зрители первой серии мультсериала «Возвращение в Простоквашино» разузнали в одном из саундтреков музыку из компьютерной игры Hotline Miami.

Он прозвучал как мелодия в видеочате, установленная у Шарика на звонок.

Изначально трек принадлежит бостонскому диджею под псевдонимом M.O.O.N. Многие пользователи социальных сетей посчитали употребление этой мелодии как своеобразную отсылку к игре, известной своим крайне жестоким сюжетом.

Hotline Miami – популярная видеоигра. Ее главный герой – психопат, который получает звонки на телефон, после чего находит жертв по локации и убивает их.

Саундтрек американского диджея стал одной из главных особенностей игры, делающую ее узнаваемой.

3 апреля киностудии «Союзмульфильм» выпустила первую серию анимированного фильма «Возвращение в Простоквашино».

Писатель и автор сценария оригинальных серий Эдуард Успенский уже сообщил, что собирается подать в суд на «Союзмультфильм», так как считает, что у киностудии нет прав на использование героев мультфильма.

Однако «Союзмультфильм» своей вины не признает.