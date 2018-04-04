«Алмаз-Антей» опроверг информацию, что радары РФ могли не засечь сбившую Boeing MH17 ракету

Концерн «Алмаз-Антей» опроверг заявление голландской стороны о том, что российские радары не могли засечь ракету, которая в 2014 году сбила пассажирский лайнер Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, сообщает ТАСС.

«Если бы зенитная управляемая ракета "Бук" была запущена из района, о котором заявляют в Совместной следственной группе, в районе встречи с Boeing MH17 она имела бы скорость порядка 600-620 метров в секунду, что уверенно входит в диапазон работы радиолокационного комплекса, а, значит, это было бы в обязательном порядке зафиксировано первичным радиолокатором ТРЛК "Утес-Т"», – заявили в концерне.

Напомним, специалисты из прокуратуры Нидерландов сообщили, что ракета, которая сбила в небе над Донбассом лайнер Malaysia Airlines, для российских радаров могла быть невидима.

Семнадцатого июля 2014 года пассажирский авиалайнер Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии и Нидерландов.

По мнению международной следственной группы, самолет был якобы обстрелян из комплекса «Бук», который доставили на Украину из России, а после увезли обратно. Москве заявляет, что зенитно-ракетные комплексы ВС России никогда не пересекали российско-украинскую границу.