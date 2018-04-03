Россия и Турция договорились о ценах на поставку С-400

Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно», – сказал президент России, добавив, что решение о форсировании поставок принято по инициативе Турции.

Также Путин сказал, что Москва и Анкара определили приоритеты военно-технического сотрудничества. Российский лидер отметил, что перспективы дальнейших поставок вооружений в Турцию будут подробно обсуждаться на предстоящем заседании профильной межправительственной комиссии, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Путин заявил, что на сегодня нет никаких преград для совместного производства комплексов.

«Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», – сказал российский президент.

В декабре 2017 года в Анкаре представителями России и Турции было подписано кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, государство купит две батареи зенитных ракетных комплексов, которые будут обслуживаться местным персоналом.

Во вторник российский президент провел переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом. На встрече в Анкаре главы двух стран обсудили сотрудничество в военно-технической сфере, торговые отношения, строительство АЭС «Аккую», торговые отношения, а также конфликт в Сирии.