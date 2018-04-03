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Трамп заявил, что надеется выстроить хорошие отношения с Путиным

Дарья Михалина
23:36 03.04.2018
Американский президент считает, что позиция противников налаживания отношений между странами попросту глупа.
Трамп заявил, что надеется выстроить хорошие отношения с Путиным
Фото: Michael Reynolds / ZUMAPRESS / Globallookpress

Президент США Дональд Трамп назвал глупыми людей, выступающих против налаживания отношений между США и Россией.

Об этом он заявил в Вашингтоне во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, посвященной военной защите Прибалтики.

«Наладить отношения с Россией - это хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей», - отметил Трамп.

При этом он добавил, что его позиция по отношению к России весьма жесткая. Тем не менее, это не значит, что стоит отказываться от диалога.

Напомним, ранее в Вашингтоне подтвердили встречу американского президента с Владимиром ПутинымЕе инициатором выступил Дональд Трамп.

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