Трамп заявил, что надеется выстроить хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал глупыми людей, выступающих против налаживания отношений между США и Россией.

Об этом он заявил в Вашингтоне во время встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы, посвященной военной защите Прибалтики.

«Наладить отношения с Россией - это хорошо, а не плохо, и все согласны с этим, кроме очень глупых людей», - отметил Трамп.

При этом он добавил, что его позиция по отношению к России весьма жесткая. Тем не менее, это не значит, что стоит отказываться от диалога.

Напомним, ранее в Вашингтоне подтвердили встречу американского президента с Владимиром Путиным. Ее инициатором выступил Дональд Трамп.