Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании

Сотрудники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании, которая находится в Калифорнии.

«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», – написал на своей странице в Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.

Позднее он сообщил также у себя в аккаунте, что находится в безопасности. «Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».

В полиции Сан-Бруно в Калифорнии РИА Новости не дали комментарии относительно произошедшей стрельбы.