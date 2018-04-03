Сотрудники YouTube сообщили о стрельбе в штаб-квартире компании
«Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди», – написал в соцсети сотрудник компании.
Фото: Daniel Sinclair / Twitter
Видео: Daniel Sinclair / Twitter
Сотрудники YouTube сообщают в социальных сетях о стрельбе в штаб-квартире компании, которая находится в Калифорнии.
«Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего места слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами», – написал на своей странице в Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.
Позднее он сообщил также у себя в аккаунте, что находится в безопасности. «Был эвакуирован. Нахожусь снаружи».
В полиции Сан-Бруно в Калифорнии РИА Новости не дали комментарии относительно произошедшей стрельбы.