Оперную диву Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне
Певицу с сыном и мужем «согнали» с мест за несколько минут до начала шоу.
Фото: anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
Видео: anna_netrebko_yusi_tiago / Instagram
Российская оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем и сыном пришла на представление в лондонский театр «Принц Эдуард», однако оказалось, что такие же билеты на шоу «Алладин» были проданы еще кому-то из зрителей, рассказала сама исполнительница в Instagram.
По словам Нетребко, билеты, которые она приобрела на Лестер-сквер за 600 евро, оказались недействительными, а ее семью просто «согнали» с мест за несколько минут до начала представления.
Подписчики оперной дивы поддержали ее сочувствующими комментариями, после чего в следующем посте Нетребко поблагодарила их за неравнодушие и призвала быть осторожнее при покупке билетов, отметив, что такие ситуации особенно обидны для детей.