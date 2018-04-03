Оперную диву Анну Нетребко с семьей выгнали из театра в Лондоне

Российская оперная певица Анна Нетребко вместе с мужем и сыном пришла на представление в лондонский театр «Принц Эдуард», однако оказалось, что такие же билеты на шоу «Алладин» были проданы еще кому-то из зрителей, рассказала сама исполнительница в Instagram.

По словам Нетребко, билеты, которые она приобрела на Лестер-сквер за 600 евро, оказались недействительными, а ее семью просто «согнали» с мест за несколько минут до начала представления.

Подписчики оперной дивы поддержали ее сочувствующими комментариями, после чего в следующем посте Нетребко поблагодарила их за неравнодушие и призвала быть осторожнее при покупке билетов, отметив, что такие ситуации особенно обидны для детей.