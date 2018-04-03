Британия блокирует контакты посольства РФ с экспертами по «делу Скрипаля»

Власти Великобритании блокируют контакты российского посольства с экспертами, которые могут обладать важными данными по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Некоторое время назад мы запросили у МИД Великобритании содействия в организации встречи с Гэри Эйткенхедом или его коллегами, но до сих пор не получили ответа. Приходится сделать вывод, что власти блокируют контакты посольства с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами», - цитирует представителя посольства РФ в Лондоне РИА «Новости».

Напомним, ранее сегодня Гэри Эйткенхед, который занимает пост главы британской химической лаборатории Портон-Даун, признал, что в исследовательском центре не смогли найти доказательств, что Скрипали были отравлены веществом из России.

При этом российские дипломаты обратили внимание, что Эйткенхед в своем интервью не стал отрицать факт возможности производства в лаборатории такого же типа вещества, которым был отравлен Скрипаль.

«Эйткенхед не отрицает факт производства в лаборатории вещества, которое англичане называют "Новичок", и хранения его запасов, хотя, разумеется, и отказывается подтвердить это», - заявил пресс-секретарь посольства РФ.

Все заявления Лондона о виновности России в отравлении Скрипаля – всего лишь умозаключения, подчеркнули в российском диппредставительстве.