Капитан задержанного российского судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ

Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» рассказал про издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ. По словам капитана судна Владимира Горбина, на борту находится пять тонн гниющей рыбы, а за все время задержания бак для отходов привозили только один раз.

При этом, из-за того, что СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием, на судне создалась угроза пожара, так как экипаж не имеет возможность проверить приборы.

Капитан также рассказал, что после ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.

«Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», - цитирует шкипера РИА «Новости».

При этом как рассказал в интервью телеканалу «Крым 24» помощник капитана Юрий Савельев, экипажу подвозят питание и они не голодают.

«Держимся, духом не падаем! Россия за нас, надеемся, что все нормально будет <…> Мы - ребята флотские. Нас просто так не возьмешь», - сказал он.

По словам Савельева, задержанное судно украинская сторона может отпустить 5 апреля, сейчас этим делом занимаются адвокаты.

Напомним, российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией.