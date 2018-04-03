Капитан задержанного российского судна «Норд» заявил об издевательствах со стороны СБУ
Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» рассказал про издевательства со стороны пограничников и сотрудников СБУ. По словам капитана судна Владимира Горбина, на борту находится пять тонн гниющей рыбы, а за все время задержания бак для отходов привозили только один раз.
При этом, из-за того, что СБУ опломбировали трюм с работающим электрооборудованием, на судне создалась угроза пожара, так как экипаж не имеет возможность проверить приборы.
Капитан также рассказал, что после ареста «Норда» он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им отказали.
«Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», - цитирует шкипера РИА «Новости».
При этом как рассказал в интервью телеканалу «Крым 24» помощник капитана Юрий Савельев, экипажу подвозят питание и они не голодают.
«Держимся, духом не падаем! Россия за нас, надеемся, что все нормально будет <…> Мы - ребята флотские. Нас просто так не возьмешь», - сказал он.
По словам Савельева, задержанное судно украинская сторона может отпустить 5 апреля, сейчас этим делом занимаются адвокаты.
Напомним, российское судно «Норд» с командой из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту крымской Керчи, который Украина считает своей территорией.