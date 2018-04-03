Кремль: Премьеру Британии и главе МИД нужно будет приносить извинения России

В Кремле прокомментировали ситуацию с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, ситуация с самого начала была чудовищная, а потом ее и вовсе довели до маразма.

Песков считает, что после окончания расследования главе МИД Великобритании Борису Джонсону, а также премьер-министру страны Терезе Мэй придется приносить извинения России за голословные обвинения.

«Министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», - сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что все «безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия», оказываются беспочвенными и ничем не подкрепленными.

«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», - резюмировал он.

Ранее Владимир Путин прокомментировал новые данные по «делу Скрипаля». Президент отметил, что Россия заинтересована в полноценном расследовании, а также хочет принимать в нем непосредственное участие.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.

3 апреля МИД Великобритании признал, что вывод о «российском следе» в отравлении Скрипалей был сделан, в том числе, на основе предположений.

Такое заявление было сделано после того, как глава британской химической лаборатории Портон-Даун, заявил об отсутствии доказательств, что отравляющее вещество было произведено в России.