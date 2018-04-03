Путин прокомментировал новые данные по «делу Скрипаля»

Президент России Владимир Путин после признания главы британской химической лаборатории Портон-Даун Гэри Эйткенхеда об отсутствии доказательств причастности России к созданию вещества, которым отравили шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, выразил негодование тем, как Лондон стремительно развернул антироссийскую кампанию в связи с происшествием.

Российский лидер подчеркнул, что Скотланд-Ярд заявлял о необходимости минимум двух месяцев для полноценного расследования, а подобные вещества, по данным международных экспертов, могут быть произведены примерно в 20 странах.

«Вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», - отметил президент.

Путин напомнил, что в среду, 4 апреля, Россия созывает сессию исполкома ОЗХО, чтобы «разобрать эту ситуацию самым подробным образом».

«Как минимум, мы поставили там двадцать вопросов для обсуждения, надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», - сказал он.

По словам президента, Москва заинтересована в полноценном расследовании и хочет принимать в нем участие, так как пострадавшими оказались граждане России.

Британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в городе Солсбери на одной из скамеек в бессознательном состоянии. Лондон обвинил в причастности к случившемуся Россию, в Москве версию Лондона категорически отвергают.

Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отметил, что в РФ отравление Скрипалей считают террористическим актом.